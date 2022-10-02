Кто получил мизерные гонорары за роли в культовых фильмах

Многие убеждены, что актеры получают сумасшедшие гонорары. Особенно за те фильмы, которые имеют успех у зрителей. Однако это отнюдь не всегда так: порой случается, что артистам приходится работать за копейки даже в многообещающем проекте. Подробнее об актерах, которые столкнулись с такой несправедливостью – в материале "Рамблера".
Режиссер биографической драмы "Далласский клуб покупателей" Жан-Марк Валле обладал крайне скромным бюджетом для съемок. Поэтому, пригласив знаменитого актера МакКонахи в проект, он не смог предложить ему больше $200 000. Однако Мэтью прочитал сценарий и решил дать ему шанс, предчувствуя, что картину ждет успех. Интуиция не подвела актера – за роль в этом фильме он получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".
Слава пришла к Дорнану после главной роли в провокационной картине "50 оттенков серого". Фильм собрал в прокате более полумиллиарда долларов, но Дорнан при этом получил за съемки всего $110000 долларов.
В 1991 году, когда вышла картина "Тельма и Луиза", Питту было уже 28 лет, и он не являлся новичком в кино. За его плечами уже были сериалы и полнометражные проекты. Однако режиссеру Ридли Скотту этого оказалось недостаточно, поэтому гонорар Питта составил всего $6000. Но Брэд не стал отказываться от роли и сделал правильный выбор: критики и зрители высоко оценили его работу в проекте, и он получил еще большую узнаваемость.