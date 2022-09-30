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1 час назад

Элизабет Олсен высказалась о своем участии в "Доме драконов"

Газета.Ru

Актриса Элизабет Олсен отреагировала на слухи, что она может появиться в сериале "Дом дракона". Ее слова цитирует E! News.

Элизабет Олсен высказалась о своем участии в "Доме драконов"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я никогда не слышала о таком. Я не знаю, как распространяются подобные слухи, а потом люди думают, что они правдоподобны", - высказалась артистка.

В начале сентября сообщалось, что Генри Кавилл и Элизабет Олсен могут принять участие в съемках второго сезона сериала "Дом дракона". По информации зарубежных СМИ, на данный момент артисты ведут переговоры со студией HBO, поэтому вероятность их участия в сиквеле "Игры престолов" оценили как достаточно высокую.

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