Как советские актеры рисковали здоровьем, когда не было грима

Советский кинематограф по сей день ставят в пример российскому. Однако сложно спорить с тем, что съемки в СССР подчас были весьма экстремальными. К примеру, в стране был дефицит грима и, чтобы придать актерам необходимый облик, гримеры нередко шли на ухищрения, которые могли стоить артистам здоровья. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".
Наталья Седых, исполнившая роль Настеньки в сказке "Морозко" очаровала не только детей, но и взрослых. Но съемки дались ей крайне непросто. Искусственный иней на волосы и ресницы артистке приклеивали обычным клеем, который нельзя было применять для работы со слизистыми и кожными покровами. Сложно представить, сколько времени после съемок требовалось Седых, чтобы смыть экстремальный грим.
Ради роли Буратино юный Дмитрий Иосифов сбрил волосы и даже брови! На лысину ему приклеили имитацию стружки, а брови нарисовали. Но и это еще не все: гримерам требовалось больше часа, чтобы приклеить пенопластовый нос актеру.
Испытывать крайние неудобства от грима в СССР приходилось не только актерам, игравшим в сказках. С трудностями также столкнулся Алексей Кравченко, исполнивший главную роль в одном из самых жестоких фильмов о Великой Отечественной войне. Актеру накладывали на лицо слой латексного клея, а затем наносили тон. Эти махинации помогли создать эффект натуральных морщин без помощи каких-либо технологий.