Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
3 часа назад

Как советские актеры рисковали здоровьем, когда не было грима

Мира Маркина

Советский кинематограф по сей день ставят в пример российскому. Однако сложно спорить с тем, что съемки в СССР подчас были весьма экстремальными. К примеру, в стране был дефицит грима и, чтобы придать актерам необходимый облик, гримеры нередко шли на ухищрения, которые могли стоить артистам здоровья. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".

Как советские актеры рисковали здоровьем, когда не было грима
Фото: Кадр из фильма "Морозко"Кадр из фильма "Морозко"

"Морозко", 1964

Кадр из фильма "Морозко"

Наталья Седых, исполнившая роль Настеньки в сказке "Морозко" очаровала не только детей, но и взрослых. Но съемки дались ей крайне непросто. Искусственный иней на волосы и ресницы артистке приклеивали обычным клеем, который нельзя было применять для работы со слизистыми и кожными покровами. Сложно представить, сколько времени после съемок требовалось Седых, чтобы смыть экстремальный грим.

"Приключения Буратино", 1975

Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Ради роли Буратино юный Дмитрий Иосифов сбрил волосы и даже брови! На лысину ему приклеили имитацию стружки, а брови нарисовали. Но и это еще не все: гримерам требовалось больше часа, чтобы приклеить пенопластовый нос актеру.

"Иди и смотри", 1985

Кадр из фильма "Иди и смотри"

Испытывать крайние неудобства от грима в СССР приходилось не только актерам, игравшим в сказках. С трудностями также столкнулся Алексей Кравченко, исполнивший главную роль в одном из самых жестоких фильмов о Великой Отечественной войне. Актеру накладывали на лицо слой латексного клея, а затем наносили тон. Эти махинации помогли создать эффект натуральных морщин без помощи каких-либо технологий.

Актеры,Приключения Буратино,Морозко,Дмитрий Иосифов,Наталья Седых,Алексей Кравченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители