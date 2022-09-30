Как советские актеры рисковали здоровьем, когда не было грима

Советский кинематограф по сей день ставят в пример российскому. Однако сложно спорить с тем, что съемки в СССР подчас были весьма экстремальными. К примеру, в стране был дефицит грима и, чтобы придать актерам необходимый облик, гримеры нередко шли на ухищрения, которые могли стоить артистам здоровья. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Морозко" Кадр из фильма "Морозко"

"Морозко", 1964

Кадр из фильма "Морозко"

Наталья Седых, исполнившая роль Настеньки в сказке "Морозко" очаровала не только детей, но и взрослых. Но съемки дались ей крайне непросто. Искусственный иней на волосы и ресницы артистке приклеивали обычным клеем, который нельзя было применять для работы со слизистыми и кожными покровами. Сложно представить, сколько времени после съемок требовалось Седых, чтобы смыть экстремальный грим.

"Приключения Буратино", 1975

Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Ради роли Буратино юный Дмитрий Иосифов сбрил волосы и даже брови! На лысину ему приклеили имитацию стружки, а брови нарисовали. Но и это еще не все: гримерам требовалось больше часа, чтобы приклеить пенопластовый нос актеру.

"Иди и смотри", 1985

Кадр из фильма "Иди и смотри"