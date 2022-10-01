Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
4 часа назад

Джордж Клуни согласился с Брэдом Питтом, назвавшим его самым красивым мужчиной

Газета.Ru

Актер Джордж Клуни согласился с Брэдом Питтом, который недавно назвал его самым красивым мужчиной в мире. Об этом актер заявил на съемках "Позднего шоу со Стивеном Колбертом".

Джордж Клуни согласился с Брэдом Питтом, назвавшим его самым красивым мужчиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я тоже себя считаю самым красивым мужчиной", - сказал Клуни, назвав в ответ коллегу по фильму ""Одиннадцать друзей Оушена" "красавчиком Питтом".

Актер также пошутил, что, возможно, первоначальный ответ Питта был совсем иным.

"Мне кажется, что изначально он назвал себя самым красивым мужчиной, а потом от него потребовали назвать кого-то кроме", - сыронизировал Клуни.

Ранее Клуни заявил, что Джулия Робертс "была невыносима" на съемках фильма "Билет в рай".

Актеры,Одиннадцать друзей Оушена,Стивен Колберт,Джулия Робертс,Джордж Клуни,Брэд Питт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители