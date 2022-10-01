Джордж Клуни согласился с Брэдом Питтом, назвавшим его самым красивым мужчиной

Актер Джордж Клуни согласился с Брэдом Питтом, который недавно назвал его самым красивым мужчиной в мире. Об этом актер заявил на съемках "Позднего шоу со Стивеном Колбертом".
"Я тоже себя считаю самым красивым мужчиной", - сказал Клуни, назвав в ответ коллегу по фильму ""Одиннадцать друзей Оушена" "красавчиком Питтом".
Актер также пошутил, что, возможно, первоначальный ответ Питта был совсем иным.
"Мне кажется, что изначально он назвал себя самым красивым мужчиной, а потом от него потребовали назвать кого-то кроме", - сыронизировал Клуни.
Ранее Клуни заявил, что Джулия Робертс "была невыносима" на съемках фильма "Билет в рай".