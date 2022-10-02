Куценко честно рассказал о главном страхе в своей жизни

Актер Гоша Куценко поделился, что главным страхом в его жизни стала акрофобия. Звезда трилогии «Любовь-морковь» очень боится высоты.

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Куценко посетил церемонию вручения профессиональной премии Гильдии каскадеров России «Альтер эго». На ней он поздравил Алексея Силкина с победой в номинации «Лучший высотный трюк». Актер проработал с каскадером на площадке почти 20 лет.

«Зритель думает, что Куценко смелый, а я боюсь высоты, поэтому все подобные трюки за меня делает Алексей», — цитирует звезду издание «7 Дней».