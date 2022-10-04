Кунис рассказала, как пьяный Кутчер впервые признался в любви

Кунис призналась, что актер рассказал о своих чувствах, будучи пьяным. По словам артистки, в тот день будущий супруг выпил много текилы. Актриса была трезвой.

Актеры познакомились в 90-х на съемках сериала «Шоу 70-х». Они проводили много времени вместе и стали близкими друзьями. В 2012 году стало известно об их романе. 1 октября 2014-го у актеров родилась дочь Уайатт Изабель. В том же году звезды сыграли свадьбу. В 2016-м появился на свет сын артистов – Димитрий.