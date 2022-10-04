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56 минут назад

Мила Кунис рассказала, как пьяный Эштон Кутчер впервые признался ей в любви

Газета.Ru

Американская актриса Мила Кунис рассказала о первом признании в любви своего мужа Эштона Кутчера. Об этом сообщает The Mirror.

Кунис рассказала, как пьяный Кутчер впервые признался в любви
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кунис призналась, что актер рассказал о своих чувствах, будучи пьяным. По словам артистки, в тот день будущий супруг выпил много текилы. Актриса была трезвой.

«В тот момент я подумала: "О боже"», — отметила Кунис.

Актеры познакомились в 90-х на съемках сериала «Шоу 70-х». Они проводили много времени вместе и стали близкими друзьями. В 2012 году стало известно об их романе. 1 октября 2014-го у актеров родилась дочь Уайатт Изабель. В том же году звезды сыграли свадьбу. В 2016-м появился на свет сын артистов – Димитрий.

Ранее сообщалось, что Netflix снимет сиквел «Шоу 70-х» со звездами оригинального сериала.

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