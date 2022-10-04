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8 минут назад

Пропавший с телевидения Нагиев решил вернуться на театральную сцену

Газета.Ru

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев исчез практически со всех телевизионных проектов, но продолжает участвовать в театральных постановках, пишет Teleprogramma.pro.

Пропавший с экранов Нагиев вернулся, но не на ТВ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Журналисты обратили внимание, что появились театральные афиши с анонсом спектакля «Кыся», в котором Нагиев исполняет главную роль.

23 ноября Нагиев выступит с постановкой в Москве, а 3 декабря в Петербурге. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей.

В конце сентября актриса Валерия Климова заявила, что Нагиев взял телевизионный отпуск от съемок на год.

Ранее Нагиев заменил Александра Маслякова в новом сезоне КВН после ухода из «Голоса». Телеведущий провел первую игру вышедшего 24 сентября нового сезона. Выпуск был записан заранее, еще до ухода артиста в отпуск.

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