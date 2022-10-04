Пропавший с экранов Нагиев вернулся, но не на ТВ

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев исчез практически со всех телевизионных проектов, но продолжает участвовать в театральных постановках, пишет Teleprogramma.pro.
Журналисты обратили внимание, что появились театральные афиши с анонсом спектакля «Кыся», в котором Нагиев исполняет главную роль.
23 ноября Нагиев выступит с постановкой в Москве, а 3 декабря в Петербурге. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей.
В конце сентября актриса Валерия Климова заявила, что Нагиев взял телевизионный отпуск от съемок на год.
Ранее Нагиев заменил Александра Маслякова в новом сезоне КВН после ухода из «Голоса». Телеведущий провел первую игру вышедшего 24 сентября нового сезона. Выпуск был записан заранее, еще до ухода артиста в отпуск.