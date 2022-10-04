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44 минуты назад

Актер "Озарка" Джейсон Бейтман чуть не переехал Майкла Джексона на велосипеде

Газета.Ru

Актер Джейсон Бейтман («Озарк») рассказал, что он чуть не переехал певца Майкла Джексона во время работы над шоу в 80-х. Его слова цитирует NME.

Актер "Озарка" рассказал, как чуть не переехал Майкла Джексона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это было, когда мы работали над «Серебряной ложкой», и нам нужны были велосипеды, потому что дети должны играть. Майкл был там», — вспоминает артист. Вместе с коллегой он чуть не «сбил с ног» Джексона, проезжая мимо него на велосипеде.

Ранее рэпер Эйкон заявил, что Майкл Джексон планировал открыть несколько музыкальных школ в Африке. По словам музыканта, они с Джексоном разработали проект, согласно которому планировали открыть в Сенегале несколько образовательных учреждений.

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