Актер "Озарка" рассказал, как чуть не переехал Майкла Джексона

«Это было, когда мы работали над «Серебряной ложкой», и нам нужны были велосипеды, потому что дети должны играть. Майкл был там», — вспоминает артист. Вместе с коллегой он чуть не «сбил с ног» Джексона, проезжая мимо него на велосипеде.