Актер "Озарка" рассказал, как чуть не переехал Майкла Джексона

Актер Джейсон Бейтман («Озарк») рассказал, что он чуть не переехал певца Майкла Джексона во время работы над шоу в 80-х. Его слова цитирует NME.
«Это было, когда мы работали над «Серебряной ложкой», и нам нужны были велосипеды, потому что дети должны играть. Майкл был там», — вспоминает артист. Вместе с коллегой он чуть не «сбил с ног» Джексона, проезжая мимо него на велосипеде.
Ранее рэпер Эйкон заявил, что Майкл Джексон планировал открыть несколько музыкальных школ в Африке. По словам музыканта, они с Джексоном разработали проект, согласно которому планировали открыть в Сенегале несколько образовательных учреждений.