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10 минут назад

Актер фильма "Бэтмен" Барри Кеоган рассказал, как получил роль Джокера

Газета.Ru

Актер Барри Кеоган рассказал в интервью британскому GQ, как получил роль Джокера в «Бэтмене» Метта Ривза.

Актер "Бэтмена" рассказал, как получил роль Джокера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Кеогана, он хотел сыграть Загадочника и уже отправил запись с пробами, однако роль отдали Джоне Хиллу, а позже передали Полу Дано.

Через несколько месяцев Кеогану позвонил его агент и заявил, что создатели «Бэтмена» предлагают ему сыграть Джокера, однако это должно оставаться тайной.

В роли Джокера Кеоган появился только в одном эпизоде, который не вошел в финальную версию фильма. Своего Джокера, которого можно увидеть в вырезанной сцене в сети, Кеоган называет обаятельным и поломанным. «Я хотел, чтобы за гримом скрывался человек. Я хочу, чтобы зрители знали, что все это маска, которую он надевает», — сказал артист.

Ранее Warner Bros. показала удаленную сцену из нового «Бэтмена».

Актеры,Бэтмен,Барри Кеоган,Пол Дано,
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