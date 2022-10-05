Актер "Бэтмена" рассказал, как получил роль Джокера

По словам Кеогана, он хотел сыграть Загадочника и уже отправил запись с пробами, однако роль отдали Джоне Хиллу, а позже передали Полу Дано .

Через несколько месяцев Кеогану позвонил его агент и заявил, что создатели «Бэтмена» предлагают ему сыграть Джокера, однако это должно оставаться тайной.

В роли Джокера Кеоган появился только в одном эпизоде, который не вошел в финальную версию фильма. Своего Джокера, которого можно увидеть в вырезанной сцене в сети, Кеоган называет обаятельным и поломанным. «Я хотел, чтобы за гримом скрывался человек. Я хочу, чтобы зрители знали, что все это маска, которую он надевает», — сказал артист.