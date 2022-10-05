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47 минут назад

Ева Лонгория сыграет в фильме "Александр и ужасный, отвратительный, нехороший, очень плохой день"

Газета.Ru

Ева Лонгория и Джордж Лопес сыграют главные роли в фильме «Александр и ужасный, отвратительный, нехороший, очень плохой день» — новой латиноамериканской адаптации популярной детской книги Джудит Виорст. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Звезда "Отчаянных домохозяек" сыграет в новом фильме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Марвин Лемус, соавтор и шоураннер двуязычного сериала Gentefed, который транслировался на Netflix в течение двух сезонов, будет руководить фильмом, который предназначен для Disney+ и производится компаниями 21 Laps Шона Леви и The Jim Henson Company.

Эта новая версия книги расскажет о мексиканско-американской семье, которая недавно потеряла связь друг с другом и своими корнями. Члены семьи отправляются в эпическое путешествие, которое сразу же идет до смешного неправильно.

Актеры,Ева Лонгория,Шон Леви,Netflix,
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