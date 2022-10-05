Кейдж не получил гонорар за фильм «Покидая Лас-Вегас»

Режиссёр фильма «Покидая Лас-Вегас» Майк Фиггис рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что без гонорара остались он и актёр Николас Кейдж. Ему не выплатили 100 тысяч долларов.
В студии Lumiere Pictures сообщили Фиггису, что кинокартина не принесла прибыли.
Однако по данным портала «Кинопоиск», при бюджете в 4 миллиона долларов сборы ленты только в США составили более 32 миллионов долларов.
Майк Фиггис добавил, что он не сильно расстроился из-за этого. По его словам, его карьера пошла в гору и за следующий фильм ему заплатили очень хорошо.
При этом Николас Кейдж через год стал зарабатывать за съёмки по 20 миллионов долларов.
Фильм «Покидая Лас-Вегас» вышел в 1995 году. Он получил оценку 7,5 балла из 10-ти от пользователей IMDb и 7,4 из 10-ти от зрителей.
При этом Николас Кейдж получил «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» в кинокартине.