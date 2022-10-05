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15 минут назад

Николас Кейдж не получил гонорар за фильм «Покидая Лас-Вегас»

runews24.ru

Режиссёр фильма «Покидая Лас-Вегас» Майк Фиггис рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что без гонорара остались он и актёр Николас Кейдж. Ему не выплатили 100 тысяч долларов.

Кейдж не получил гонорар за фильм «Покидая Лас-Вегас»
Фото: runews24.rurunews24.ru

В студии Lumiere Pictures сообщили Фиггису, что кинокартина не принесла прибыли.

Однако по данным портала «Кинопоиск», при бюджете в 4 миллиона долларов сборы ленты только в США составили более 32 миллионов долларов.

Майк Фиггис добавил, что он не сильно расстроился из-за этого. По его словам, его карьера пошла в гору и за следующий фильм ему заплатили очень хорошо.

При этом Николас Кейдж через год стал зарабатывать за съёмки по 20 миллионов долларов.

Фильм «Покидая Лас-Вегас» вышел в 1995 году. Он получил оценку 7,5 балла из 10-ти от пользователей IMDb и 7,4 из 10-ти от зрителей.

При этом Николас Кейдж получил «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» в кинокартине.

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