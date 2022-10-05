10 самых безумных и красивых учителей из фильмов

Обычно учителя в кино — униженный народец. Они рождены сказать «знакомьтесь, класс, это новенькая, она будет героиней данного фильма» и сгинуть. Однако мы нашли исключения!

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Элизабет Херли, «Ослепленный желаниями»

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В недавнем всероссийском опросе пацанов на предмет самой секси-училки победу вырвала английская красавица Элизабет Херли. Что не совсем честно, ибо в комедии «Ослепленный желаниями» она воплощает самого Дьявола. Просто становится ненадолго учительницей, когда перебирает все ролевые модели из мужских мечт. Но признаем — это было классно.

Кэмерон Диас, «Очень плохая училка»

Следом в рейтингах бесчеловечной учительской красоты идет великая Кэмерон Диас. В комедии про плохую училку она ведет разгульный образ жизни, подает безобразный пример подрастающему поколению, мутит интриги и разбивает сердце другому учителю, которого играет Джастин Тимберлейк. Вам решать, стоит ли такой дарить букет ромашек на День учителя?

Джек Блэк, «Школа рока»

Еще один клинический пакостник и разгильдяй, не признающий никаких норм, кроме тех, что описываются в песнях Motley Crue и AC/DC. Герой Блэка обманом проникает в среднюю школу и учиняет там рок-н-ролльное просвещение, которое неожиданно ставит его на путь божественного просветления.

Вупи Голдберг, «Действуй, сестра 2»

Примерно то же самое, что и «Школа рока», только вместо любителя пивасика в школу попадает звезда эстады. Она притворяется училкой музыки и натаскивает школьный католический хор так, что хоть сейчас на «Евровидение». Кино любопытно еще и тем, что с него стартовала карьера реальной звезды современного соула — Лорин Хилл. А еще тут Дженнифер Лав Хьюитт, когда ей было 14 лет.

Константин Хабенский, «Географ глобус пропил»

Усталый интеллигент в российской глубинке приземляется на должность преподавателя географии. Не самый эффективный способ бороться с кризисом среднего возраста. Борьба выходит так себе, даже совместный поход с детишками по реке идет не по плану. Постоянно что-то мешает: то водка, то любовь. Самый жизненный учитель в русском кино этого века.

Мэгги Смит, «Гарри Поттер»

Инфернальный профессор Северус Снегг — безусловный любимчик нации, однако топ лучших преподов Хогвартса возглавляет Минерва Макгонагалл. Типичная злюка из числа старых дев, которым школьники вечно подкладывают кнопки на стул. По итогу проявляет чудеса героизма и вытаскивает Хогвартс за уши из полного дерьма. Не уверены, что мы захотели бы у нее учиться, а вот как сражаться со злом, так мы сразу за нее спрячемся.

Эдвард Джеймс Олмос, «Выстоять и добиться»

Но хватит глумиться, нужны мотивирующие примеры из жизни. «Выстоять и добиться» (правильный перевод — «Кошелек или жизнь!») — драма, основанная на реальной истории об упертом преподавателе. Он оказался в школе для бедных и решает натаскать учеников так, чтобы их головы лопались от знаний. Его успехи оказались столь фантастическими, что в итоге его приняли за афериста. Чем кончилось, рассказывать не будем, это как подглядывать правильный ответ в конце учебника.

Тина Фей, «Дрянные девчонки»

Культовый фильм о паршивках-интригантках, которые делают жизнь школы невыносимой. Девочки подобрались что надо: Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс, Аманда Сейфрид — говоря языком математики, оторвы в квадрате, а то и в кубе. Однако нас сейчас интересует та, что стояла по другую сторону баррикад, — преподавательница математики. Ее играет Тина Фей, и она — красота и возмездие в одном флаконе.

Робин Уильямс, «Общество мертвых поэтов»

Великий Робин Уильямс наработал здесь на оскаровскую номинацию. Учитель мечты явился в строгий элитный колледж и перевернул мир. Как вам первый урок, на котором учитель начинает с того, что внушает ученикам мысль о неотвратимости смерти? И это только начало.

Брайан Крэнстон, «Во все тяжкие»