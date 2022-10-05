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2 часа назад

10 самых лучших, безумных и красивых учителей из фильмов

Super.ru

Обычно учителя в кино — униженный народец. Они рождены сказать «знакомьтесь, класс, это новенькая, она будет героиней данного фильма» и сгинуть. Однако мы нашли исключения!

10 самых безумных и красивых учителей из фильмов
Фото: Super.ruSuper.ru

Элизабет Херли, «Ослепленный желаниями»

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В недавнем всероссийском опросе пацанов на предмет самой секси-училки победу вырвала английская красавица Элизабет Херли. Что не совсем честно, ибо в комедии «Ослепленный желаниями» она воплощает самого Дьявола. Просто становится ненадолго учительницей, когда перебирает все ролевые модели из мужских мечт. Но признаем — это было классно.

Кэмерон Диас, «Очень плохая училка»

Следом в рейтингах бесчеловечной учительской красоты идет великая Кэмерон Диас. В комедии про плохую училку она ведет разгульный образ жизни, подает безобразный пример подрастающему поколению, мутит интриги и разбивает сердце другому учителю, которого играет Джастин Тимберлейк. Вам решать, стоит ли такой дарить букет ромашек на День учителя?

Джек Блэк, «Школа рока»

Еще один клинический пакостник и разгильдяй, не признающий никаких норм, кроме тех, что описываются в песнях Motley Crue и AC/DC. Герой Блэка обманом проникает в среднюю школу и учиняет там рок-н-ролльное просвещение, которое неожиданно ставит его на путь божественного просветления.

Вупи Голдберг, «Действуй, сестра 2»

Примерно то же самое, что и «Школа рока», только вместо любителя пивасика в школу попадает звезда эстады. Она притворяется училкой музыки и натаскивает школьный католический хор так, что хоть сейчас на «Евровидение». Кино любопытно еще и тем, что с него стартовала карьера реальной звезды современного соула — Лорин Хилл. А еще тут Дженнифер Лав Хьюитт, когда ей было 14 лет.

Константин Хабенский, «Географ глобус пропил»

Усталый интеллигент в российской глубинке приземляется на должность преподавателя географии. Не самый эффективный способ бороться с кризисом среднего возраста. Борьба выходит так себе, даже совместный поход с детишками по реке идет не по плану. Постоянно что-то мешает: то водка, то любовь. Самый жизненный учитель в русском кино этого века.

Мэгги Смит, «Гарри Поттер»

Инфернальный профессор Северус Снегг — безусловный любимчик нации, однако топ лучших преподов Хогвартса возглавляет Минерва Макгонагалл. Типичная злюка из числа старых дев, которым школьники вечно подкладывают кнопки на стул. По итогу проявляет чудеса героизма и вытаскивает Хогвартс за уши из полного дерьма. Не уверены, что мы захотели бы у нее учиться, а вот как сражаться со злом, так мы сразу за нее спрячемся.

Эдвард Джеймс Олмос, «Выстоять и добиться»

Но хватит глумиться, нужны мотивирующие примеры из жизни. «Выстоять и добиться» (правильный перевод — «Кошелек или жизнь!») — драма, основанная на реальной истории об упертом преподавателе. Он оказался в школе для бедных и решает натаскать учеников так, чтобы их головы лопались от знаний. Его успехи оказались столь фантастическими, что в итоге его приняли за афериста. Чем кончилось, рассказывать не будем, это как подглядывать правильный ответ в конце учебника.

Тина Фей, «Дрянные девчонки»

Культовый фильм о паршивках-интригантках, которые делают жизнь школы невыносимой. Девочки подобрались что надо: Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс, Аманда Сейфрид — говоря языком математики, оторвы в квадрате, а то и в кубе. Однако нас сейчас интересует та, что стояла по другую сторону баррикад, — преподавательница математики. Ее играет Тина Фей, и она — красота и возмездие в одном флаконе.

Робин Уильямс, «Общество мертвых поэтов»

Великий Робин Уильямс наработал здесь на оскаровскую номинацию. Учитель мечты явился в строгий элитный колледж и перевернул мир. Как вам первый урок, на котором учитель начинает с того, что внушает ученикам мысль о неотвратимости смерти? И это только начало.

Брайан Крэнстон, «Во все тяжкие»

Абсолютный антигерой-антиучитель. Человек, который должен учить светлому, а сам встал на путь тьмы. Да, злодей, зато пять сезонов абсолютной химии! Мозги у него есть, хоть и набекрень, да и предмет свой любит. Кто знает, работай он в российской школе, все сложилось бы иначе: Уолтер Уайт стал бы Учителем года, вступил в ДОСААФ, получил грамоту в Кремле. Вот про что надо снимать сериалы, а не об этих ваших иноземных наркотиках.

Актеры,Школа рока,Ослепленный желаниями,Общество мертвых поэтов,Дрянные девчонки,Очень плохая училка,Географ глобус пропил,Во все тяжкие,Эдвард Олмос,Дженнифер Хьюитт,Линдси Лохан,Мэгги Смит,Вупи Голдберг,Элизабет Херли,Тина Фей,Аманда Сейфрид,Робин Уильямс,Рэйчел Макадамс,Кэмерон Диас,Брайан Крэнстон,Гарри Поттер,Джек Блэк,Джастин Тимберлейк,Константин Хабенский,ДОСААФ,
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