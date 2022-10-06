Джаред Лето сыграет модельера Карла Лагерфельда

Артист еще является и со-продюсером проекта.

Как пишут западные СМИ, актер Джаред Лето совместно Пьером Паоло Риги, Каролин Лебар и Себастьеном Жондо собирается снимать биографический фильм о жизни и карьере великого модельера Карла Лагерфельда.

Последние трое на протяжении долгих лет были главными помощниками и доверенными лицами легендарного кутюрье, поэтому их помощь в поставке правдивого материала неоценима.

Пока не известно, когда начнутся съемки и каким будет актерский состав. Нет у будущего проекта пока ни режиссера, ни бюджета.