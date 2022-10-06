Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
23 минуты назад

Джаред Лето сыграет модельера Карла Лагерфельда в новом биографическом фильме

Inc-Newsиещё 1

Артист еще является и со-продюсером проекта.

Джаред Лето сыграет модельера Карла Лагерфельда
Фото: Inc-NewsInc-News

Как пишут западные СМИ, актер Джаред Лето совместно Пьером Паоло Риги, Каролин Лебар и Себастьеном Жондо собирается снимать биографический фильм о жизни и карьере великого модельера Карла Лагерфельда.

Последние трое на протяжении долгих лет были главными помощниками и доверенными лицами легендарного кутюрье, поэтому их помощь в поставке правдивого материала неоценима.

Пока не известно, когда начнутся съемки и каким будет актерский состав. Нет у будущего проекта пока ни режиссера, ни бюджета.

Зато есть данные, что Джаред Лето сам перевоплотится в Карла Лагерфельда в его зрелые годы.

Актеры,Пьер Паоло,Джаред Лето,Карл Лагерфельд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители