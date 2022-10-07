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3 часа назад

Кристиан Бэйл заявил, что боялся застрять в образе Бэтмена после трилогии Нолана

Газета.Ruиещё 3

Актер культовой трилогии про Бэтмена от режиссера Кристофера Нолана Кристиан Бэйл признался, что боялся навсегда застрять в роли супергероя. При этом его и радовала подобная мысль. Об этом он сообщил в интервью GQ.

Кристиан Бэйл заявил, что боялся застрять в образе Бэтмена
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Боялся, но мне это и нравилось. Я думал, что никогда не смогу быть кем-то другим для людей. Может, меня заставят заняться чем-то другим, и эта чертова актерская профессия, которой меня заставили заниматься в детстве, уйдет от меня. Я буду свободен. А потом этого не случилось», — сказал актер.

Бэйл также признался, что в еще одном культовом проекте из его фильмографии — «Американском психопате» — ему платили меньше, чем гримерам. Сам актер принял участие в ленте из-за финансовых трудностей в семье.

Кроме того, Бэйл отметил, что ему скучно играть ведущие роли в кино. Он представляет себя актером четвертого или даже пятого плана, так как там больше свободы.

Ранее Бэйл пожаловался, что лучшие мужские роли в Голливуде сперва предлагаются Ди Каприо.

Актеры,Американский психопат,Кристиан Бэйл,Кристофер Нолан,
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