Кристиан Бэйл заявил, что боялся застрять в образе Бэтмена

«Боялся, но мне это и нравилось. Я думал, что никогда не смогу быть кем-то другим для людей. Может, меня заставят заняться чем-то другим, и эта чертова актерская профессия, которой меня заставили заниматься в детстве, уйдет от меня. Я буду свободен. А потом этого не случилось», — сказал актер.