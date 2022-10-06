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2 часа назад

Начался суд над Кевином Спейси по делу о домогательствах

Lenta.ru

В Нью-Йорке начался суд над американским актером Кевином Спейси по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Начался суд над Кевином Спейси по делу о домогательствах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ожидается, что судебное разбирательство по иску артиста Энтони Рэппа продлится не меньше двух недель. По словам истца, он встретился со Спейси в 1986 году, когда ему было 14 лет, а звезде «Карточного домика» — 26. Актер пригласил его на вечеринку в свою квартиру на Манхэттене, а затем попытался соблазнить. Он положил подростка на кровать и забрался на него сверху. Рэпп заявил, что ему удалось убежать, и он долгие годы хранил молчание об этом инциденте.

Впервые Рэпп рассказал эту историю в 2017 году. Спейси ответил, что не помнит их встречи, а его юридическая команда обвинила предполагаемую жертву в ложных обвинениях. Рэпп требует компенсацию за душевные и эмоциональные страдания, медицинские расходы и потерю работы.

В конце 2017 года вокруг Спейси разразился секс-скандал. Его обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком». В июне 2019 года прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против Спейси.

Актеры,Карточный домик,Энтони Рэпп,Кевин Спейси,
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