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2 часа назад

Фотографию дочери Сергея Бодрова-младшего опубликовали в глянцевом журнале, девушка станет героиней фильма

2x2.su

Не все знают, как выглядит сейчас дочь Сергея Бодрова-младшего. Девушке в июле исполнилось 24 года, она идёт по стопам отца - снимается в кино, как и Сергей Бодров. Карьера Ольги началась в 2020 году, и она уже отметилась в двух интересных проектах. Бодрова снялась в сериале «Карамора» (18+) и в фильме «Море волнуется раз» (16+). За последний дочь Сергея Бодрова получила приз «Кинотавра» как лучшая актриса.

Дочь Сергея Бодрова-младшего станет героиней фильма
Фото: 2x2.su2x2.su

В конце октября выйдет новый фильм, где Ольга исполнила одну из центральных ролей. «Велга» (18+) рассказывает историю любви Велги и Кирилла, которые знают друг друга с детства. Друзья постепенно становятся возлюбленными, и ничто не омрачает их будущего, пока на горизонте не появляется старшая сестра Велги.

Роль Велги и сыграла Ольга Бодрова. В преддверии премьеры она дала интервью журналу «Собака.ru» и стала героиней его обложки. Фотографию тут же разнесли по социальным сетям - дочь Сергея Бодрова-младшего редко можно увидеть.

На снимке девушка позирует с макияжем преимущественно в естественных тонах. На веснушчатом лице выделяется лишь яркий румянец и дымчато-голубые тени. Причёску Ольги Бодровой оформили с эффектом мокрых волос. А надела она плащ из осенне-зимней коллекции Ushatava и серьги Caviar Jewellery.

Фотографию активно обсуждают в Сети. Пользователи желают девушке успехов в карьере, хотя некоторые сомневаются - сможет ли Ольга всего добиться сама или использует имя знаменитого отца.

"Приятная девочка, пусть у неё всё хорошо сложится в жизни".

"Черты лица схожи, как и должно быть".

"А талант тоже отцовский?" - пишут комментарии в соцсетях.

Судя по всему, в отличие от многих своих коллег, Ольга Бодрова продолжает жить в России.

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