Жанна Бадоева анонсировала возвращение шоу "Жизни других"

Новый эпизод программы выйдет 9 октября на YouTube. В нем Бадоева расскажет про мексиканский город Канкун, а также поведает о традициях жителей и местных достопримечательностях. Ранее travel-шоу транслировалось на Первом канале . Последний выпуск передачи показали 30 января 2022 года.

Бадоева наиболее известна как ведущая программы о путешествиях «Орел и решка». Передача выходит с 2011 года. За все время существования шоу сменило много ведущих. Среди них Настя Ивлеева, Регина Тодоренко, Антон Птушкин, Юлия Коваль, Алан Бадоев. В феврале 2022 года съемки новых выпусков приостановили на неопределенный срок.