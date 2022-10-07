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1 час назад

Актер Борис Галкин предсказал возрождение отечественного кино

Газета.Ru

Актер и режиссер Борис Галкин в беседе с изданием «Слово и Дело» заявил, что отечественное кино после тяжелых событий ждет возрождение.

Галкин предсказал возрождение отечественного кино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По мнению Галкина, после этого в стране появится новое кино. «Как эпохи в искусстве появлялись с какими-то серьезными поводами, я думаю, что та трагедия, которая сегодня происходит на Украине и в России, является тем самым серьезным поводом, когда откликнутся настоящие творческие люди. Именно тогда появится новая литература, новый язык, новое кино», — сказал артист.

Галкин также высказался об уехавших из России в последнее время артистах. «У них были свои поклонники, своя зрительская аудитория. Но не думаю, что это большие, серьезные потери. Скорее, это потери в душе, в сердце Отечества», — сказал он.

Ранее музыкант Алексей Кортнев предположил, что эмиграция певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) связана с эмоциональным порывом.

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