Галкин предсказал возрождение отечественного кино

Актер и режиссер Борис Галкин в беседе с изданием «Слово и Дело» заявил, что отечественное кино после тяжелых событий ждет возрождение.

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По мнению Галкина, после этого в стране появится новое кино. «Как эпохи в искусстве появлялись с какими-то серьезными поводами, я думаю, что та трагедия, которая сегодня происходит на Украине и в России, является тем самым серьезным поводом, когда откликнутся настоящие творческие люди. Именно тогда появится новая литература, новый язык, новое кино», — сказал артист.

Галкин также высказался об уехавших из России в последнее время артистах. «У них были свои поклонники, своя зрительская аудитория. Но не думаю, что это большие, серьезные потери. Скорее, это потери в душе, в сердце Отечества», — сказал он.