Звезда мюзиклов отменила гастроли из-за болезни как у Бибера

52-летняя американская актриса, которая первой сыграла Белль в бродвейском мюзикле «Красавица и чудовище», а также озвучила Мегару в мультфильме Disney «Геркулес», заявила, что не будет выступать этой осенью. Она призналась, что страдает от паралича Белла — заболевания, при котором случается паралич мышц с одной стороны лица — и вынуждена провести в больнице некоторое время. «Мне сказали, что это вызвано вирусом, и, кажется, один такой вирус среди нас ходит. Я полностью восстановлюсь, но, как и Джастин Бибер (хорошая компания!), у которого что-то похожее, я не могу выступать сейчас», — рассказала она в социальных сетях.