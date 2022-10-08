Зоя Бербер рассказала о главной проблеме сериальных актеров

«Она покрутила пальцем у виска: "Ты что? Они уже завтра запускаются. Все роли давно распределены". Я настояла, и ей пришлось-таки с ними связаться. Буквально через полчаса мне позвонили и сказали, что для меня есть подходящая роль. Вот так и работает наглость!» — поделилась собеседница «Мосленты».