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2 часа назад

Звезда «Реальных пацанов» рассказала о главной проблеме сериальных актеров

Мослентаиещё 1

О главной проблеме актеров ситкомов «Мосленте» рассказала звезда сериалов «Реальные пацаны», «Фарца» и «Проект "Анна Николаевна"» Зоя Бербер. Она призналась, что в борьбе за серьезные роли приходится проявлять наглость, решительность и упорство.

Зоя Бербер рассказала о главной проблеме сериальных актеров
Фото: МослентаМослента

«Многие режиссеры скептически относятся к актерам ситкомов и не решаются давать им серьезные драматические роли. Я постоянно ощущаю это на себе», — заявила Бербер.

Актриса объяснила, что после участия в нашумевших «Реальных пацанах» за ней прочно закрепился образ Леры Обориной, и появилось этакое «клеймо» актрисы комедийных сериалов.

Однако мириться с этим Бербер не собирается. Она рассказала, как ей удалось получить роль во втором сезоне драматического телесериала «Триггер». Узнав о старте съемок, актриса попросила своего агента позвонить и узнать, нет ли какой-либо роли для нее.

«Она покрутила пальцем у виска: "Ты что? Они уже завтра запускаются. Все роли давно распределены". Я настояла, и ей пришлось-таки с ними связаться. Буквально через полчаса мне позвонили и сказали, что для меня есть подходящая роль. Вот так и работает наглость!» — поделилась собеседница «Мосленты».

Актеры,Зоя Бербер,
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