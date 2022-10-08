Ева Мендес отреагировала на слухи о завершении карьеры

Артистка опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик c заголовками из прессы, в которых утверждается о ее уходе из кино. Мендес прокомментировала публикацию словами о том, что решила отдать приоритет своей семье.