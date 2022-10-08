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1 час назад

Сергей Безруков рассказал интересный факт про матерей его героев

Слово и Дело

Российский актер Сергей Безруков вспомнил о своих культовых ролях в сериалах «Бригада» и «Есенин». Он рассказал интересный факт про матерей героев.

Сергей Безруков рассказал интересный факт про матерей его героев
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Безруков отметил связь этих двух проектов: в обоих из них матерей его персонажей играла артистка Валентина Теличкина. Об этом он сообщил поклонникам в социальных сетях.

Примечательно, что картины «Бригада» и «Есенин» имеют определенную связь с реальной жизнью актера. Так, например, отца поэта Есенина сыграл настоящий отец Безрукова.

Премьера сериала «Есенин» состоялась в 2005 году. В качестве режиссера выступил Игорь Зайцев.

Актеры,Валентина Теличкина,Игорь Зайцев,
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