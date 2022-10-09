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1 час назад

Почему жена запрещала Никулину сниматься у Гайдая

FBM.ru

Советский и российский актер Юрий Никулин мог не стать популярным, если бы в свое время послушался свою супругу.

Почему жена запрещала Никулину сниматься у Гайдая
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница"Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Татьяна Никулина выступала против того, чтобы ее муж принимал участие в кинолентах режиссера Леонида Гайдая. Особенно он не хотела, чтобы Юрий играл Балбеса в фильме “Кавказская пленница” (6+). Она считала своего супруга разносторонним и талантливым артистом, которому не стоит представать в кадре в качестве эдакого дурачка.

После подобных разговоров со своей женой Никулин на самом деле не соглашался участвовать в съемках. Изначально он считал, что кинокартина обречена на провал, об этом сообщается в видеоролике “Интересные факты о “Кавказской пленнице””.

Чтобы уговорить Никулина все же сняться в этом фильме Гайдаю пришлось приложить немало усилий.

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