Судьба актера из советского фильма "Уроки французского"

СМИ выяснили трудовой и жизненный путь звезды советского фильма "Уроки французского", поставленного по одноименной повести Валентина Распутина (во многом автобиографической). Мальчика звали Миша Егоров, на момент съемок ему было 11 лет.

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Как пишут СМИ в наши дни, мальчик воспитывался в детдоме и попал в кино благодаря счастливому знакомству с режиссером Булатом Мансуровым. Мансуров готовился снимать ленту "Сюда не залетали чайки". Он хотел видеть в главных ролях не обыкновенного ребенка, а обладателя трудной судьбы. Поэтому он искал юных актеров в детдомах. Там они познакомились с Мишей Егоровым – и так сроднились, что после работы над картиной режиссер официально оформил над парнем опекунство.

Затем Мишу выделил из многих режиссер Евгений Ташков, подбирая кастинг для фильма "Уроки французского". Роль Володи сделала бывшего детдомовца знаменитым в Советском Союзе.