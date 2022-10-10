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18 минут назад

Выяснилась судьба Михаила Егорова из советского фильма "Уроки французского"

Ревизор.ru

СМИ выяснили трудовой и жизненный путь звезды советского фильма "Уроки французского", поставленного по одноименной повести Валентина Распутина (во многом автобиографической). Мальчика звали Миша Егоров, на момент съемок ему было 11 лет.

Судьба актера из советского фильма "Уроки французского"
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Как пишут СМИ в наши дни, мальчик воспитывался в детдоме и попал в кино благодаря счастливому знакомству с режиссером Булатом Мансуровым. Мансуров готовился снимать ленту "Сюда не залетали чайки". Он хотел видеть в главных ролях не обыкновенного ребенка, а обладателя трудной судьбы. Поэтому он искал юных актеров в детдомах. Там они познакомились с Мишей Егоровым – и так сроднились, что после работы над картиной режиссер официально оформил над парнем опекунство.

Затем Мишу выделил из многих режиссер Евгений Ташков, подбирая кастинг для фильма "Уроки французского". Роль Володи сделала бывшего детдомовца знаменитым в Советском Союзе.

Всего в жизни юного Миши Егорова было четыре фильма и четыре главные роли. Но с кинематографом он свою биографию не связал. По окончании школы парень пошел на срочную службу в армию, а после выбрал милицию. В настоящее время он полковник МВД. С отрочества Михаил Егоров не снимался в кино. Но сейчас вроде бы не прочь повторить давний опыт.

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