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1 час назад

Дочь Бодрова поделилась впечатлениями от работы с Козловским и Цыгановым

Слово и Дело

Актриса Ольга Бодрова долго не хотела идти по стопам погибшего отца Сергея. Но теперь она много работает и появляется в кадре, пишет StarHit.

Дочь Бодрова поделилась впечатлениями от работы с Козловским
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Бодрова редко дает интервью, так как ей регулярно задают вопросы о звезде «Брата». Журналисты пытаются выудить хоть какие-то подробности о Сергее Бодрове. Сейчас Ольга является самостоятельно актрисой. Недавно она снялась в сериале «Карамора» в роли немой революционерки. Режиссером выступил Данила Козловский.

«Данила — огонь, заряжающий на максимальную отдачу, вечный двигатель, неиссякаемая энергия и невероятная работоспособность», — поделилась впечатлениями актриса.

Положительно отзывается Бодрова и от работы с Евгением Цыгановым. Актер позвал ее в спектакль «Комедия о трагедии» в театре «Мастерская Петра Фоменко». По словам артистки, это стало самым прекрасным рабочим временем в жизни.

«В Жене соединяются талант, отвага, профессионализм, невероятная любовь к профессии, чувствительность и чуткость к тем, с кем он работает. Такое редко бывает, поэтому этот опыт я точно запомню на всю жизнь», — добавила Бодрова.

Сейчас Ольга замужем, но несмотря на этот статус она ставит на первое место актерскую карьеру. Впереди ее ждет несколько проектов, которые Бодрова намерена воплотить в жизнь.

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