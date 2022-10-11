Дочь Бодрова поделилась впечатлениями от работы с Козловским

Актриса Ольга Бодрова долго не хотела идти по стопам погибшего отца Сергея. Но теперь она много работает и появляется в кадре, пишет StarHit.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Бодрова редко дает интервью, так как ей регулярно задают вопросы о звезде «Брата». Журналисты пытаются выудить хоть какие-то подробности о Сергее Бодрове. Сейчас Ольга является самостоятельно актрисой. Недавно она снялась в сериале «Карамора» в роли немой революционерки. Режиссером выступил Данила Козловский.

«Данила — огонь, заряжающий на максимальную отдачу, вечный двигатель, неиссякаемая энергия и невероятная работоспособность», — поделилась впечатлениями актриса.

Положительно отзывается Бодрова и от работы с Евгением Цыгановым. Актер позвал ее в спектакль «Комедия о трагедии» в театре «Мастерская Петра Фоменко». По словам артистки, это стало самым прекрасным рабочим временем в жизни.

«В Жене соединяются талант, отвага, профессионализм, невероятная любовь к профессии, чувствительность и чуткость к тем, с кем он работает. Такое редко бывает, поэтому этот опыт я точно запомню на всю жизнь», — добавила Бодрова.