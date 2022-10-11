Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
41 минуту назад

Как актер из«Снежной королевы» превратил свою жизнь в трагедию

Слово и Дело

Никто не предполагал, что жизнь восходящей звезды кинематографа оборвется в 25 лет.

Как актер «Снежной королевы» превратил свою жизнь в трагедию
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Внешность мальчика располагала к удачной карьере в кино. После выхода «Снежной королевы» начинающий актер проснулся знаменитым, пишет портал «Киноафиша». Позднее он окончил Щукинское училище, его взяли на службу в Театр на Таганке.

Одной из следующих ролей стал образ принципиального одноклассника в фильме «Авария — дочь мента».

Актер встретил вторую половинку и женился.

В 90-х артисту перестали предлагать роли, в семейных отношениях наступил разлад, он впал в депрессию. Пузыревский пришел к супруге, чтобы увидеть их полуторагодовалого сына Иштвана.

Он умер, упав с высоты. Пострадал и его маленький сын, но его удалось спасти. Яна Пузыревского похоронили на Ваганьковском кладбище.

Актеры,Снежная королева,Ян Пузыревский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители