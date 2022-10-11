Как актер «Снежной королевы» превратил свою жизнь в трагедию

Никто не предполагал, что жизнь восходящей звезды кинематографа оборвется в 25 лет.
Внешность мальчика располагала к удачной карьере в кино. После выхода «Снежной королевы» начинающий актер проснулся знаменитым, пишет портал «Киноафиша». Позднее он окончил Щукинское училище, его взяли на службу в Театр на Таганке.
Одной из следующих ролей стал образ принципиального одноклассника в фильме «Авария — дочь мента».
Актер встретил вторую половинку и женился.
В 90-х артисту перестали предлагать роли, в семейных отношениях наступил разлад, он впал в депрессию. Пузыревский пришел к супруге, чтобы увидеть их полуторагодовалого сына Иштвана.
Он умер, упав с высоты. Пострадал и его маленький сын, но его удалось спасти. Яна Пузыревского похоронили на Ваганьковском кладбище.