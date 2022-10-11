Как актер «Снежной королевы» превратил свою жизнь в трагедию

Никто не предполагал, что жизнь восходящей звезды кинематографа оборвется в 25 лет.

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Внешность мальчика располагала к удачной карьере в кино. После выхода «Снежной королевы» начинающий актер проснулся знаменитым, пишет портал «Киноафиша». Позднее он окончил Щукинское училище, его взяли на службу в Театр на Таганке.

Одной из следующих ролей стал образ принципиального одноклассника в фильме «Авария — дочь мента».

Актер встретил вторую половинку и женился.

В 90-х артисту перестали предлагать роли, в семейных отношениях наступил разлад, он впал в депрессию. Пузыревский пришел к супруге, чтобы увидеть их полуторагодовалого сына Иштвана.