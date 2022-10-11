Мюррей заплатил женщине $100 тысяч после домогательств

Американский актер Билл Мюррей заплатил женщине 100 тысяч долларов после домогательств на съемках фильма "Быть смертным". Об этом сообщает Puck.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Как отмечает издание, 72-летний артист подошел к одной из участниц съемочной команды, начал целовать ее, а затем придавил всем телом в кровати.

По словам актера, женщина флиртовала с ним, однако позже она рассказала журналистам, что была в ужасе:

"Я сделал что-то, что мне показалось забавным, но это не было воспринято таким образом. На данный момент мы общаемся и пытаемся помириться друг с другом".

После того, как женщина получила деньги, конфликт удалось уладить. Она отказалась от всех претензий к актеру и продюсерам картины.