Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
3 часа назад

Актер Билл Мюррей заплатил женщине $100 тысяч после домогательств на съемках

Мария Иглина

Американский актер Билл Мюррей заплатил женщине 100 тысяч долларов после домогательств на съемках фильма "Быть смертным". Об этом сообщает Puck.

Мюррей заплатил женщине $100 тысяч после домогательств
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Как отмечает издание, 72-летний артист подошел к одной из участниц съемочной команды, начал целовать ее, а затем придавил всем телом в кровати.

«Я стала товаром»: Дженнифер Лоуренс — о жизни после выхода «Голодных игр»

По словам актера, женщина флиртовала с ним, однако позже она рассказала журналистам, что была в ужасе:

"Я сделал что-то, что мне показалось забавным, но это не было воспринято таким образом. На данный момент мы общаемся и пытаемся помириться друг с другом".

После того, как женщина получила деньги, конфликт удалось уладить. Она отказалась от всех претензий к актеру и продюсерам картины.

Ранее известный комик назвал зрителей в Москве требовательными.

Актеры,Голодные игры,Билл Мюррей,Дженнифер Лоуренс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители