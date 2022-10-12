Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
55 минут назад

Сидни Суини сыграет главную роль и спродюсирует фильм Sony "Барбарелла"

Газета.Ru

Актриса Сидни Суини снимется в фильме «Барбарелла» студии Sony Pictures. Об этом сообщает Deadline.

Сидни Суини сыграет главную роль и спродюсирует "Барбареллу"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Грядущий проект основан на серии французских комиксов Жан-Клода Фореста, которые впервые были адаптированы в фильм 1968 года с Джейн Фонда в главной роли. Суини не только исполнит главную роль, но и выступит как исполнительный продюсер. Пока имя режиссера и актерский состав не уточняются.

Суини стала одной из самых востребованных молодых звезд после ее ролей в первом сезоне сериала HBO «Белый лотос» и сериале «Эйфория», которые оба были номинированы на премию «Эмми».

В июне стало известно, что Сидни Суини сыграет в фильме о «вмешательстве» России в выборы в США. В основу сюжета легла пьеса Саттер о реальной американской разведчице Реалити Уиннер, в 2018 году получившей пять лет и три месяца за раскрытие секретной информации.

Актеры,Вмешательство,Эйфория,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители