Сидни Суини сыграет главную роль и спродюсирует "Барбареллу"

Актриса Сидни Суини снимется в фильме «Барбарелла» студии Sony Pictures. Об этом сообщает Deadline.

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Грядущий проект основан на серии французских комиксов Жан-Клода Фореста, которые впервые были адаптированы в фильм 1968 года с Джейн Фонда в главной роли. Суини не только исполнит главную роль, но и выступит как исполнительный продюсер. Пока имя режиссера и актерский состав не уточняются.

Суини стала одной из самых востребованных молодых звезд после ее ролей в первом сезоне сериала HBO «Белый лотос» и сериале «Эйфория», которые оба были номинированы на премию «Эмми».