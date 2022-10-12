«Назад в будущее»: Фокс и Ллойд воссоединились

«Болезнь Паркинсона — это дар, который я продолжаю принимать и я бы ни на что его не променял. Такие люди, как Крис очень помогли мне, как и многие из вас. Дело не в том, что у меня есть, а в том, что мне дано — голос, чтобы добиться этого и помочь людям», — поделился актёр.