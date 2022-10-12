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2 часа назад

«Назад в будущее»: Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд воссоединились

Mainstyle

Поклонники культовой серии фильмов «Назад в будущее» едва могли скрыть слёзы после того, как видео с Нью-Йоркского фестиваля Comic-Con стало вирусным в социальных сетях. На нём запечатлено эмоциональное воссоединение Майкла Джей Фокса и Кристофера Ллойда. Когда дуэт вышел на сцену под бурные аплодисменты, коллеги обняли друг друга на глазах у счастливой толпы. Видео этой особенной встречи уже набрало более 7 миллионов просмотров в Twitter.

«Назад в будущее»: Фокс и Ллойд воссоединились
Фото: MainstyleMainstyle

«Смотреть, как Майкл Джей Фокс обнимает Кристофера Ллойда — это так прекрасно. Думаю, можно с уверенностью сказать, что сегодняшний день принадлежит им. Как и должно быть... Это прекрасный момент времени», — написал один из поклонников.

Если вы не знали, то Фокс присоединился к культовой франшизе уже после начала съёмок, когда Ллойд играл сцены с изначальным актёром на роль Марти Макфлая — Эриком Штольцем. Однако режиссёр Роберт Земекис понял, что Штольц не подходит на эту роль, поэтому на выбор пал на Фокса и им пришлось переснимать дубли.

«Я не знал Майкла, только слышал о нём. И я чувствовал, что едва справился с шестью неделями, а теперь мне придётся делать это снова? Но как говорится, сразу возникла химия», — сказал Ллойд.

Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд воссоединились на фестивале культуры Comic-Con, 2022

В 1990-х годах Фоксу была диагностирована болезнь Паркинсона, и он признался аудитории, что Ллойд всегда поддерживал его на протяжении этих непростых лет.

«Болезнь Паркинсона — это дар, который я продолжаю принимать и я бы ни на что его не променял. Такие люди, как Крис очень помогли мне, как и многие из вас. Дело не в том, что у меня есть, а в том, что мне дано — голос, чтобы добиться этого и помочь людям», — поделился актёр.

А пока советуем разделить этот прекрасный момент и посмотреть на кадр с памятного дня.

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