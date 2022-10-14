95 лет со дня рождения Роджера Мура

Исполнитель роли Джеймса Бонда, звезда британского кинематографа 1970-х Роджер Мур родился в Лондоне 14 октября 1927 года. Он получил всемирную известность после выхода на большие экраны восьмой части бондианы «Живи и дай умереть» (1973). За последующее десятилетие он сыграл в семи фильмах шпионского киноромана, затем продолжил работу в кино, однако поздние его роли не получили широкого признания. В марте 2010 года актёр посетил Москву в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.

Фото: Кадр из фильма «Шпион, который меня любил» Кадр из фильма «Шпион, который меня любил»

Роджер Мур родился 14 октября 1927 года в Лондоне в семье полицейского. Мур хотел стать художником, но в итоге поступил на актёрский факультет Королевской академии драматического искусства. Его сокурсницей была актриса Лоис Максвелл.

Первое появление Мура в кино состоялось в 1945 году в картине «Совершенные незнакомцы», где он исполнил небольшую роль.

В 1953 году актёр перебрался в США и вскоре заключил контракт c Metro-Goldwyn-Mayer.

В 1954-м он появился в картине Ричарда Брукса «Последний раз, когда я видел Париж», где главную роль исполнила Элизабет Тейлор. Затем были заметные работы в лентах «Прерванная мелодия» и «Диана».

В 1973-м Мур исполнил роль агента 007. Всего актёр сыграл в семи картинах о Джеймсе Бонде: «Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Только для твоих глаз», «Осьминожка» и «Вид на убийство».

После завершения работы над лентами об агенте 007 Мур продолжал сниматься в других картинах, но его последующие роли были уже не столь заметными.

Благодаря своей подруге Одри Хепбёрн актёр познакомился с деятельностью Детского фонда ООН. В 1991-м Мур стал послом доброй воли ЮНИСЕФ, в 1998 и 2003 годах за свою деятельность был награждён орденом Британской империи, получив звания командора и рыцаря-командора соответственно.