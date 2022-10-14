Дэниел Рэдклифф: "Робби был одним из самых забавных людей"

Британский актер, звезда поттерианы Дэниел Рэдклифф прокомментировал новость о смерти шотландского артиста Робби Колтрейна, сыгравшего великана Хагрида в легендарной франшизе. Об этом он сообщил изданию Deadline.
"Робби был одним из самых забавных людей, которых я встречал, и постоянно заставлял нас смеяться, когда мы были детьми на съемочной площадке. У меня особенно приятные воспоминания о том, как он поддерживал наше настроение в "Узнике Азкабана", когда мы все часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида, а он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать боевой дух. Мне невероятно повезло, что я встретился с ним и работал с ним, и мне очень грустно, что он ушел. Он был невероятным актером и прекрасным человеком", - сказал он.
Ранее британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг в своем Twitter отреагировала на новость о смерти шотландского актера Робби Колтрейна, сыгравшего великана Хагрида в экранизации франшизы. До этого сообщалось, что шотландский актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет.