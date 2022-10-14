Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
25 минут назад

Дэниел Рэдклифф: Колтрейн был одним из самых забавных людей, которых я встречал

Газета.Ruиещё 2

Британский актер, звезда поттерианы Дэниел Рэдклифф прокомментировал новость о смерти шотландского артиста Робби Колтрейна, сыгравшего великана Хагрида в легендарной франшизе. Об этом он сообщил изданию Deadline.

Дэниел Рэдклифф: "Робби был одним из самых забавных людей"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Робби был одним из самых забавных людей, которых я встречал, и постоянно заставлял нас смеяться, когда мы были детьми на съемочной площадке. У меня особенно приятные воспоминания о том, как он поддерживал наше настроение в "Узнике Азкабана", когда мы все часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида, а он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать боевой дух. Мне невероятно повезло, что я встретился с ним и работал с ним, и мне очень грустно, что он ушел. Он был невероятным актером и прекрасным человеком", - сказал он.

Ранее британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг в своем Twitter отреагировала на новость о смерти шотландского актера Робби Колтрейна, сыгравшего великана Хагрида в экранизации франшизы. До этого сообщалось, что шотландский актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет.

Актеры,Робби Колтрейн,Дэниел Рэдклифф,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители