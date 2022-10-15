Ковальчук рассказала о съемках в «Мастере и Маргарите»

Актриса Анна Ковальчук поделилась впечатлениями от съемок в сериале «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. Ей досталась главная роль в киноленте.

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При этом в беседе с Татьяной Элькиной она рассказала, каким выдалось сотрудничество с Александром Абдуловым. В сериале актер исполнил роль Коровьева-Фагота, входившего в свиту Воланда.

По словам Ковальчук, между ними сложились теплые отношения. Съемки всех совместных сцен не обходились без смеха.

«Мы с Абдуловым просто хохотали на площадке. Какую бы сцену не снимали! Он меня звал на Новый год, помогал, а еще всех успокаивал: "Накройте Аню, ей холодно"», — рассказала звезда сериала «Тайны следствия».

Также она добавила, что получила хорошие впечатления от работы с Олегом Басилашвили. Исполнитель роли Воланда был сосредоточен на своем персонаже и отлично передал проникновенный взгляд демона.