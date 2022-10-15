Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Ковальчук восторженно отозвалась о съемках в «Мастере и Маргарите» вместе с Абдуловым

Слово и Дело

Актриса Анна Ковальчук поделилась впечатлениями от съемок в сериале «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. Ей досталась главная роль в киноленте.

Ковальчук рассказала о съемках в «Мастере и Маргарите»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

При этом в беседе с Татьяной Элькиной она рассказала, каким выдалось сотрудничество с Александром Абдуловым. В сериале актер исполнил роль Коровьева-Фагота, входившего в свиту Воланда.

По словам Ковальчук, между ними сложились теплые отношения. Съемки всех совместных сцен не обходились без смеха.

«Мы с Абдуловым просто хохотали на площадке. Какую бы сцену не снимали! Он меня звал на Новый год, помогал, а еще всех успокаивал: "Накройте Аню, ей холодно"», — рассказала звезда сериала «Тайны следствия».

Также она добавила, что получила хорошие впечатления от работы с Олегом Басилашвили. Исполнитель роли Воланда был сосредоточен на своем персонаже и отлично передал проникновенный взгляд демона.

Ранее стало известно, что бывшему мужу Ковальчук —актеру Анатолию Ильченко — пришлось пожертвовать собственной карьерой ради успеха артистки. Мужчина заботился о дочери, пока супруга была на съемках, из-за чего режиссеры постепенно утратили интерес к работе с ним.

Актеры,Анатолий Ильченко,Анна Ковальчук,Олег Басилашвили,Владимир Бортко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители