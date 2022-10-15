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2 часа назад

Стало известно о съемках реалити-шоу о семье Сильвестра Сталлоне

Катерина Саломе

Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин подписали контракт с Paramount+. Киностудия займется производством фильма о жизни звездной пары и их дочерей в Лос-Анджелесе. Продюсером сериала выступит команда, которая прежде работала над созданием телешоу «Семейство Кардашьян». Об этом сообщает Inc.news.

Что известно о разводе Сталлоне и причем тут его татуировка

Первые слухи о создании многосерийного проекта появились еще в начале августа. Примечательно, что вскоре после этого супруга актера подала на развод. Фанаты гадают, не было ли это умышленным рекламным ходом.

Ранее мы писали о том, что журналисты выяснили, почему Сталлоне обеднеет из-за развода.

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