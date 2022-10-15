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2 часа назад

Жигунов заявил, что Федор Бондарчук побрился налысо в знак протеста

Слово и Дело

Актер Сергей Жигунов раскрыл причины, из-за которых кинорежиссер Федор Бондарчук всегда ходит лысым.Жигунов стал причастным к изменениям во внешности своего коллеги. Артисты вместе проходили службу в армии. Она совпала вместе со съемочным процессом фильма «Гардемарины, вперед!». Исполнившему роль Александра Белова предполагалось носить длинные волосы, что не нравилось старшине.

Жигунов заявил, что Федор Бондарчук побрился налысо в знак протеста
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Наш майор Жуков, который был грандиозным человеком и поэтом армейских высказываний (в большинстве неприличных, поэтому не буду их здесь приводить), называл меня лохматым чудовищем. Командир полка боялся педикулеза в рядах срочников и заставлял Жукова мыть мне голову дустовым мылом», – поделился Жигунов в своем Telegram-канале.

В армии не могли больше терпеть внешний вид актера, поэтому был отдан приказ его постричь. После этого Жигунов использовал парик для работы над лентой. Ситуация сильно возмутила Бондарчука, который в качестве протеста постригся не по уставу, объяснил артист.

Актеры,Сергей Жигунов,Александр Белов,Федор Бондарчук,
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