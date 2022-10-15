Жигунов заявил, что Федор Бондарчук побрился налысо в знак протеста

«Наш майор Жуков, который был грандиозным человеком и поэтом армейских высказываний (в большинстве неприличных, поэтому не буду их здесь приводить), называл меня лохматым чудовищем. Командир полка боялся педикулеза в рядах срочников и заставлял Жукова мыть мне голову дустовым мылом», – поделился Жигунов в своем Telegram-канале.