Дочь Бодрова-младшего призналась, что не хотела идти по стопам отца

Актриса Ольга Бодрова обычно не любит рассказывать о себе, но способна часами рассуждать о творчестве и карьере. Выяснилось, что она долгое время не хотела идти по стопам знаменитого отца Сергея Бодрова-младшего.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Причиной нежелания становиться актрисой была ее внешность, девушка не могла принять себя такой, какая есть. Однако вскоре к Ольге пришло смирение. Она называет свою внешность «обманчивой».

— Знаете, со временем происходит принятие и понимание себя, но, на мой взгляд, восприятие себя не бывает изнутри, оно приходит только через любимых людей, через то, как они к тебе относятся, — заметила молодая актриса.

Изначально Ольга Бодрова намеревалась учиться на журналиста, однако выяснила, что эта профессия ей не подходит. Сейчас она не жалеет, что пошла работать в кино и театр. На ее пути постоянно встречаются профессионалы, которые способны увидеть в ней потенциал, пишет портал Starhit.