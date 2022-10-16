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9 минут назад

Чем знаменита актриса Ирина Голубниченко: ее нашли мертвой в Кургане

РИА "ФедералПресс"

Российскую актрису Ирину Голубниченко 15 октября нашел мертвой поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Ей было 85 лет, и она более 30 лет играла в курганском театре драмы.

Чем знаменита Ирина Голубниченко: ее нашли мертвой в Кургане
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Ирина Голубниченко родилась в Казахстанском городе Алма-Ата. В 1967 году закончила театральный институт в Киеве, а с 1989 года работает в Курганском театре драмы. Артистка более 30 лет своей жизни посвятила этому театру и любимому делу.

Она известна по таким спектаклям, как «Чайка», «Вдовий пароход», «Банкрот», «Свадьба Кречинского», «Пока она умирала» и «Стеклянный зверинец».

Ее последней ролью стала героиня Мирониха в спектакле «Последний срок».

Голубниченко в сентября вышла из дома и не вернулась. Спустя три дня после пропажи ее начали искать, сообщает «Газета.ру».

Актеры,Чайка,
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