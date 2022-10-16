Чем знаменита Ирина Голубниченко: ее нашли мертвой в Кургане

Российскую актрису Ирину Голубниченко 15 октября нашел мертвой поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Ей было 85 лет, и она более 30 лет играла в курганском театре драмы.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Ирина Голубниченко родилась в Казахстанском городе Алма-Ата. В 1967 году закончила театральный институт в Киеве, а с 1989 года работает в Курганском театре драмы. Артистка более 30 лет своей жизни посвятила этому театру и любимому делу.

Она известна по таким спектаклям, как «Чайка», «Вдовий пароход», «Банкрот», «Свадьба Кречинского», «Пока она умирала» и «Стеклянный зверинец».

Ее последней ролью стала героиня Мирониха в спектакле «Последний срок».