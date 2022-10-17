Джоэл Макхейл сыграет в комедии Fox "Контроль за животными"

Комедия рассказывает о группе работников службы контроля за животными, «чья жизнь осложняется тем фактом, что животные просты, а люди — нет», говорится в анонсе.

Макхейл сыграет Фрэнка, самоуверенного и эксцентричного офицера по контролю за животными, который хоть и не учился в колледже, но по-прежнему остается «самым начитанным человеком в комнате». Бывший полицейский Фрэнк пытался разоблачить коррупцию в своем отделе, но его усилия привели к его увольнению. В итоге он стал еще более циничным и скупым. У Фрэнка есть почти сверхчеловеческая способность понимать животных, но не людей.