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2 часа назад

Джоэл Макхейл сыграет в комедии Fox "Контроль за животными"

Газета.Ruиещё 1

Актер Джоэл Макхейл возвращается к своим комедийным корням, пишет The Hollywood reporter.

Джоэл Макхейл сыграет в комедии Fox "Контроль за животными"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он получил главную роль в комедии Fox «Контроль за животными».

Комедия рассказывает о группе работников службы контроля за животными, «чья жизнь осложняется тем фактом, что животные просты, а люди — нет», говорится в анонсе.

Макхейл сыграет Фрэнка, самоуверенного и эксцентричного офицера по контролю за животными, который хоть и не учился в колледже, но по-прежнему остается «самым начитанным человеком в комнате». Бывший полицейский Фрэнк пытался разоблачить коррупцию в своем отделе, но его усилия привели к его увольнению. В итоге он стал еще более циничным и скупым. У Фрэнка есть почти сверхчеловеческая способность понимать животных, но не людей.

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