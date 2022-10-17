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40 минут назад

Актер Броневой рассказал о смерти Масохи на съемках «Семнадцати мгновений весны»

Слово и Дело

Народный артист СССР Леонид Броневой вспоминал, как исполнитель роли адъютанта Мюллера в фильме «Семнадцать мгновений весны» Лаврентий Масоха умер на съемках этой картины из-за неудачной фразы. По его словам, в одной из сцен Масоха долго не мог выговорить свои реплики, чем разозлил режиссера картины Татьяну Лиознову.

Броневой вспомнил о смерти Масохи на съемках «Семнадцати мгновений весны»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Масоха должен был войти в кабинет и сказать: "Группенфюрер, штандартенфюрер Штирлиц прибыл". И вот Лиознова говорит: "Мотор, начали". А он: "Группенфюрер, штардартер..." Лиознова: "Стоп, еще раз. Собрались. Начали. Мотор". А он опять то же самое и так несколько раз», — рассказывал Броневой.

Неудачи на съемках настолько огорчили актера, что он решил провести вечер в ресторане, передает «Экспресс газета». Там Масоха выпил 50 грамм крепкого алкоголя, после чего ему стало плохо. Артист скончался до приезда скорой помощи.

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