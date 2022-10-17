Броневой вспомнил о смерти Масохи на съемках «Семнадцати мгновений весны»

«Масоха должен был войти в кабинет и сказать: "Группенфюрер, штандартенфюрер Штирлиц прибыл". И вот Лиознова говорит: "Мотор, начали". А он: "Группенфюрер, штардартер..." Лиознова: "Стоп, еще раз. Собрались. Начали. Мотор". А он опять то же самое и так несколько раз», — рассказывал Броневой.