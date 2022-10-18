Умерла 109-летняя мексикана — прототип бабушки из «Тайны Коко»

Недавно стало известно о смерти 109-летней мексиканки Марии Салуд Рамирес Кабальеро. Именно эта женщина послужила прототипом бабушки из мультфильма «Тайна Коко» .

Рамирес Кабельеро стала известна как мама Коко после выхода мультфильма в 2017 году. В анимационном фильме, посвящённом мексиканским традициям Дня мёртвых, мама Коко — бабушка центрального персонажа Мигеля. Несмотря на очевидные сходства, Pixar отрицает, что именно Мария послужила прототипом персонажа. Pixar подтвердила, что побывала в нескольких штатах Мексики, чтобы задокументировать традиции Дня мёртвых. Члены команды даже жили в нескольких местных семьях, в том числе в семье Марии Салуд Рамирес.