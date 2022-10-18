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1 час назад

Умерла 109-летняя мексикана — прототип бабушки из «Тайны Коко»

Чемпионат.comиещё 2

Недавно стало известно о смерти 109-летней мексиканки Марии Салуд Рамирес Кабальеро. Именно эта женщина послужила прототипом бабушки из мультфильма «Тайна Коко».

Умерла 109-летняя мексикана — прототип бабушки из «Тайны Коко»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Рамирес Кабельеро стала известна как мама Коко после выхода мультфильма в 2017 году. В анимационном фильме, посвящённом мексиканским традициям Дня мёртвых, мама Коко — бабушка центрального персонажа Мигеля. Несмотря на очевидные сходства, Pixar отрицает, что именно Мария послужила прототипом персонажа. Pixar подтвердила, что побывала в нескольких штатах Мексики, чтобы задокументировать традиции Дня мёртвых. Члены команды даже жили в нескольких местных семьях, в том числе в семье Марии Салуд Рамирес.

В 2018 году мультфильм «Тайна Коко» получал два «Оскара»: за «Лучший анимационный фильм» и за «Лучшую песню к фильму».

Актеры,Оскар,Тайна Коко,Мигель,
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