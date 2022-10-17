Актеры, озвучившие героев мультфильма «Чинк: хвостатый детектив»

Популярные актеры озвучили героев из нового мультфильма «Чинк: хвостатый детектив». Ян Цапник, Эвелина Бледанс, Александр Олешко, Борис Смолкин и Мирослава Карпович стали голосами жителей Медовой долины.
Жители Медовой Долины готовятся к празднику – Дню Города, но кто-то ворует Золотой Улей, который является главной достопримечательностью. Бельчонок Чинк и сова-детектив Софи берутся за расследование кражи Золотого Улья. Им предстоит объединить свои силы с другими жителями Медовой долины и отправиться на поиски жулика, укравшего главный артефакт города.
Смотрите в кино с 17 ноября.