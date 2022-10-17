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15 минут назад

Актеры, озвучившие героев мультфильма «Чинк: хвостатый детектив»

Стелла Шмель

Популярные актеры озвучили героев из нового мультфильма «Чинк: хвостатый детектив». Ян Цапник, Эвелина Бледанс, Александр Олешко, Борис Смолкин и Мирослава Карпович стали голосами жителей Медовой долины.

Жители Медовой Долины готовятся к празднику – Дню Города, но кто-то ворует Золотой Улей, который является главной достопримечательностью. Бельчонок Чинк и сова-детектив Софи берутся за расследование кражи Золотого Улья. Им предстоит объединить свои силы с другими жителями Медовой долины и отправиться на поиски жулика, укравшего главный артефакт города.

Смотрите в кино с 17 ноября.

Актеры,Видео,Ян Цапник,Мирослава Карпович,Борис Смолкин,Александр Олешко,Эвелина Бледанс,
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