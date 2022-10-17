Источник: Роберт Дауни младший вернется к Тони Старку

Роберт Дауни младший ушёл из киновселенной Marvel на громкой ноте в «Мстителях: Финал», однако Disney планирует вернуть актёра к роли Тони Старка в последнем фильме текущей саги — «Мстители: Секретные войны».

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Об этом сообщает известный инсайдер MyTimeToShineHello. Он неоднократно сливал важные детали грядущих фильмов, особенно связанных с проектами по Marvel, DC и «Звёздным войнам».

«Секретные войны» — финал шестой фазы киновселенной и окончание саги мультивселенной. Фактически это фильм уровня «Мстителей: Финал». К его событиям должны вести почти все фильмы и сериалы Marvel, выходящие после 2020 года.