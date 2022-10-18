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1 час назад

Умер актер Тед Уайт, сыгравший Джейсона Вурхиза в "Пятнице, 13-е"

Газета.Ruиещё 1

Ушел из жизни американский актер Тед Уайт. Ему было 96 лет. Об этом сообщает IGN. Актер умер естественной смертью у себя дома. Об этом сообщил его коллега Шон Кларк.

Умер актер, сыгравший Джейсона Вурхиза в "Пятнице, 13-е"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Для меня было честью знать его и работать с ним почти 20 лет. Он был моим приемным дедушкой и, несомненно, лучшим рассказчиком, которого вы когда-либо встречали", - заявил Кларк.

Уайт наиболее известен по роли Джейсона Вурхиса в фильме "Пятница, 13-е: Последняя глава". В его фильмографии более 45 проектов. Среди них "Секретные материалы", "Высшая лига", "Сильверадо", "Человек со звезды", "Агенты А.Н.К.Л.", "Грязная Мэри, сумасшедший Ларри", "Частный детектив Магнум".

Ранее умерла певица Джойс Симс.

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