Умер актер, сыгравший Джейсона Вурхиза в "Пятнице, 13-е"

Ушел из жизни американский актер Тед Уайт. Ему было 96 лет. Об этом сообщает IGN. Актер умер естественной смертью у себя дома. Об этом сообщил его коллега Шон Кларк.
"Для меня было честью знать его и работать с ним почти 20 лет. Он был моим приемным дедушкой и, несомненно, лучшим рассказчиком, которого вы когда-либо встречали", - заявил Кларк.
Уайт наиболее известен по роли Джейсона Вурхиса в фильме "Пятница, 13-е: Последняя глава". В его фильмографии более 45 проектов. Среди них "Секретные материалы", "Высшая лига", "Сильверадо", "Человек со звезды", "Агенты А.Н.К.Л.", "Грязная Мэри, сумасшедший Ларри", "Частный детектив Магнум".
Ранее умерла певица Джойс Симс.