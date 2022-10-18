Неудачи в личной жизни сломали карьеру Инны Гулая

Актриса Инна Гулая стала узнаваемой после выхода фильма «Когда деревья были большими». Ее ждала головокружительная карьера, но неудачи в личной жизни сломали перспективную артистку.
Дебютом Гулая стал картина «Тучи над Борском». После следующего фильма «Когда деревья были большими», в котором ее партнером стал Юрий Никулин, появились разговоры, что у актеров закрутился роман, пишет StarHit. Сам Никулин восторженно отзывался об игре Гулая.
«Репетировать с ней было до безумия интересно. Она умела захватывать так, что забывалось обо всем на свете... В том, что такую актрису ждет только великое будущее, никто не сомневался. Не знал человека, который мог бы не любить ее. Я не мог в нее не влюбиться и сразу же примкнул к толпе ее поклонников», — рассказывал артист.
После очередного романа с актером Иваном Бортником, Гулая вышла замуж за режиссера Геннадия Шпаликова. Его фильм «Долгая счастливая жизнь» с супругой в главной роли провалился в прокате и режиссер запил. Позднее он покончил с собой.
После смерти режиссера и сама актриса пристрастилась к спиртному. Она погибла при невыясненных обстоятельствах. Ее нашла дочь возле холодильника.
После смерти актрисы в коллекции советского кинематографа остались фильмы с ее участием: «Бегство мистера Мак-Кинли», «Хождение по мукам» и «Маленькие трагедии».