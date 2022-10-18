Неудачи в личной жизни сломали карьеру Инны Гулая

«Репетировать с ней было до безумия интересно. Она умела захватывать так, что забывалось обо всем на свете... В том, что такую актрису ждет только великое будущее, никто не сомневался. Не знал человека, который мог бы не любить ее. Я не мог в нее не влюбиться и сразу же примкнул к толпе ее поклонников», — рассказывал артист.