Грымов рассказал, кто разрушил отечественный кинопрокат

Российский режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов считает, что американские компании виноваты в уничтожении российского проката.
Грымов разочаровался в отечественном кинематографе, где ушло понятие автора. По его мнению, американская экспансия стала причиной гибели российского кино. Российским деятелям внушили, что они не могут создавать качественные работы, а советское творчество назвали плохим.
«Когда нам говорят, что мы должны снимать как американцы, меня это удивляет. Почему китайцы, корейцы или японцы снимают в своем аутентичном стиле, а мы должны учиться у США? Вот поэтому кинематограф и разрушен», — заявил продюсер в беседе с изданием «Газета.Ru».
Художественный руководитель студии «ЮГ» назвал театральную деятельность русской историей. Он отметил, что художественный театр Станиславского стал основой для рождения этой культуры. Постановки «Модерна», включая детские спектакли, играются при аншлагах, заключил Грымов.