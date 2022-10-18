Грымов рассказал, кто разрушил отечественный кинопрокат

«Когда нам говорят, что мы должны снимать как американцы, меня это удивляет. Почему китайцы, корейцы или японцы снимают в своем аутентичном стиле, а мы должны учиться у США? Вот поэтому кинематограф и разрушен», — заявил продюсер в беседе с изданием «Газета.Ru».