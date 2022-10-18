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43 минуты назад

Актера Дэниела Крейга наградили рыцарским орденом

Мария Иглина

Британского актера Дэниела Крейга наградили рыцарским орденом Святых Михаила и Георгия. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Королевской семьи.

Дэниела Крейга наградили рыцарским орденом
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Церемония награждения прошла в Виндзорском замке, а награду Крейгу вручила принцесса Анна, дочь покойной Елизаветы II. Он был удостоен ордена за заслуги в области кино и театра.

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Интересно, что подобная награда есть и у персонажа, сыгранного актером — агента британской разведки Джеймса Бонда.

Некоторое время назад Дэниелу Крейгу присваивали звание коммандера Королевского военно-морского флота Великобритании.

Ранее Наталья Подольская получила серьезную травму на съемках.

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