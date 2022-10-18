Британского актера Дэниела Крейга наградили рыцарским орденом Святых Михаила и Георгия. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Королевской семьи.
Церемония награждения прошла в Виндзорском замке, а награду Крейгу вручила принцесса Анна, дочь покойной Елизаветы II. Он был удостоен ордена за заслуги в области кино и театра.
Интересно, что подобная награда есть и у персонажа, сыгранного актером — агента британской разведки Джеймса Бонда.
Некоторое время назад Дэниелу Крейгу присваивали звание коммандера Королевского военно-морского флота Великобритании.