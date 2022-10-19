Куценко заметили с беременной спутницей на премьере фильма

Известный российский актер Гоша Куценко появился на премьере фильма режиссера Натальи Назаровой «Плакать нельзя» с беременной спутницей.
Вначале артист в одиночку позировал для фотографов, а затем присоединился к женщине, которую демонстративно обнимал и поглаживал по заметно выдающемуся животу. При этом Куценко был одет в футболку с надписью: «Ща все будет! Папа в форме!», передает KP.ru.
Известно, что Куценко с 2012 года Куценко женат на актрисе Ирине Скриниченко, с которой начал встречаться еще в 2002 году. Пара воспитывает двоих дочерей. Еще несколько месяцев назад артист признавался, что хотел бы больше внимания уделять детям.