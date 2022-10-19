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19 минут назад

Брат Тиграна Кеосаяна ушел из жизни на 62-м году жизни

Газета.Ruиещё 2

Советский и российский актер, кинорежиссер Давид Кеосаян — старший брат режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна — скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщила главный редактор российского телеканала RT и жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Брат Кеосаяна ушел из жизни на 62-м году жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало», — написала Симоньян.

Она подчеркнула, что «не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей», и призвала помолиться за умершего.

Давид Кеосаян родился 10 апреля 1961 года в Москве, в 1983 году он закончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и начал работать в «Совэкспортфильме». После перестройки он возглавлял агентство Gold Vision, занимавшееся производством рекламных и музыкальных клипов и различных телепроектов.

Кроме того, Кеосаян известен своей работой в фильмах «Бедная Саша», «Львиная Доля», «Марш Турецкого» и «Досье детектива Дубровского». Он входил в Гильдию продюсеров России и Академии «Ника».

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