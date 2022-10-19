Звезда "Друзей" рассказал, как чуть не умер из-за зависимостей

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Пэрри признался, что он чуть не умер четыре года назад из-за зависимостей. Подробностями актер поделился в интервью журналу People.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Пэрри рассказал, что долгое время у него были зависимости от алкоголя и запрещенных веществ. И из-за чрезмерного употребления последнего у актера однажды разорвалась толстая кишка. Около двух недель Пэрри провел в коме, еще пять месяцев провел в больнице, а затем девять месяцев ему приходилось пользоваться колостомическим мешком.

"Врачи сказали моей семье, что вероятность выжить — 2 процента. Меня посадили на аппарат под названием ЭКМО, который запускает работу сердца и легких", — поделился актер.

Он также вспомнил, что в ту ночь пять человек были подключены к аппарату ЭКМО, остальные четверо умерли.