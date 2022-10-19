Саша Барон Коэн может сыграть злодея в сериале Marvel

Английский актер и комик Саша Барон Коэн сыграет антагониста в предстоящем сериале Marvel "Железное сердце", утверждает Deadline со ссылкой на источник, близкий к производству шоу.
Как сообщил собеседник издания, на съемочной площадке обсуждается участие актера в проекте. В статье также упоминается, что Коэна недавно видели на территории лондонской студии Pinewood, где в том числе снимаются проекты Marvel. Deadline отмечает, что речь, скорее всего, идет о роли суперзлодея Мефисто — могущественного демона и заклятого врага Призрачного гонщика.
Представители Marvel и Коэна отказались от комментариев. Сериал "Железное сердце" будет посвящен героине по имени Рири Уильямс — гениальной изобретательнице и создательнице металлических доспехов, не уступающих работам Тони Старка.
Впервые Уильямс (в исполнении звезды картин "Если Бил-стрит могла бы заговорить" и "Иуда и черный мессия" Доминик Торн) появится в киновселенной Marvel в фильме "Черная пантера: Ваканда навсегда", релиз которого назначен на 11 ноября. Премьера сериала "Железное сердце" запланирована на конец 2023 года на сервисе Disney+.