Саша Барон Коэн может сыграть злодея в сериале Marvel

Английский актер и комик Саша Барон Коэн сыграет антагониста в предстоящем сериале Marvel "Железное сердце", утверждает Deadline со ссылкой на источник, близкий к производству шоу.

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

Как сообщил собеседник издания, на съемочной площадке обсуждается участие актера в проекте. В статье также упоминается, что Коэна недавно видели на территории лондонской студии Pinewood, где в том числе снимаются проекты Marvel. Deadline отмечает, что речь, скорее всего, идет о роли суперзлодея Мефисто — могущественного демона и заклятого врага Призрачного гонщика.

Представители Marvel и Коэна отказались от комментариев. Сериал "Железное сердце" будет посвящен героине по имени Рири Уильямс — гениальной изобретательнице и создательнице металлических доспехов, не уступающих работам Тони Старка.