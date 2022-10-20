Голдберг раскритиковала Маркл за жалобы на объективацию

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг раскритиковала жалобы бывшей актрисы, супруги британского принца Гарри, активистки Меган Маркл. Как сообщает People, Маркл в недавнем интервью жаловалась на объективацию в шоу Deal or No Deal.

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В рамках проекта, в котором Маркл снималась в 2006 году, несколько девушек держали чемоданчики, в некоторых из которых были деньги. Участникам проекта нужно было просить одну из девушек открыть свой чемодан. Теперь Маркл говорит, что чувствовала себя некомфортно и из-за объективации уволилась с проекта. «Люди в этом шоу просто хотели денег», — объяснила Вупи Голдберг, считающая, что привлекательность девушек на этом проекте не играла ключевой роли.

Кроме того, отметила она, такая работа на телевидении — прежде всего актерская. «Ты уволилась, у тебя была такая прерогатива. Но мне неприятно, потому что я не думаю, что те люди рассматривали девушек в таком ключе, я думаю, они хотели денег. Это телевидение, детка. Куда, ты думаешь, ты направлялась? Ты же знала, о чем шоу», — недоумевает звезда.